Moscatelli d'oro, Este pari all'ultimo secondo contro il Chions

Moscatelli fa tirare un sospiro di sollievo all'Este nel debutto in campionato contro il Chions. Giornata da cuori forti al Nuovo Comunale della cittadina murata, con gli uomini di Pagan messi in difficoltà ripetutamente dall'undici friulano ben diretto da Andrea Barbieri. Primo tempo senza gol, mentre nella ripresa la gara si stappa immediatamente.

Al 52' passano avanti gli ospiti. Indecisione della difesa giallorossa, De Anna conduce un contropide fulmineo e l'appoggia per l'accorrente Valenta, che supera Agosti in maniera puntuale. Este sotto shock, che rischia il raddoppio dei friulani, ma che alla fine con cuore, abnegazione e un pizzico di fortuna - come sempre in questi casi - trova il pari. Calcio d'angolo e l'uomo più atteso, Lorenzo Moscatelli, pesca la deviazione di testa del pareggio. Per la punta giallorossa secondo gol in due presenze ufficiali stagionali. Definirlo "on fire" e pienamente recuperato alla causa, forse è riduttivo.

Un buon punto per Pagan, che può guardare al prossimo impegno in trasferta contro il Monte Prodeco con rinnovata fiducia.