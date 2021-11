Serie D, girone C: Este giù, il Cjarlins Muzane di misura

Sconfitta pesante al Nuovo Comunale per l'Este di mister Pagan contro il solito Cjarlins Muzane. 1 a 0 per i friulani, anche se il rammarico per l'Este è vivido al termine della decima giornata del campionato di Serie D, girone C. Manca la continuità in casa giallorossa ed è un peccato, perché oggi gli estensi meritavano sicuramente qualcosa di più.

LA CRONACA

Pronti via e Peixoto è subito molto efficace con la conclusione da fuori area di Agnoletti. La reti del Cjarlins è dietro l'angolo e arriva puntuale al quarto d'ora. Movimento sul filo del fuorigioco di Bussi, pallone raccolto e davanti a Peixotto ecco la freddezza necessaria per depositare il pallone in fondo al sacco. I primi venti minuti dei friulani sono schiaccianti. Al 19' Tobanelli colpisce di testa e il pallone rimbalza sul terreno e poi va alto sopra la traversa. Un giro di lancetta e Olonisakin non è preciso sottoporta e grazia De Luca. Anche Espinar prova a violare il bunker carlino, ma De Luca risponde presente.

L'inizio della ripresa è sulla falsariga della seconda parte del primo tempo. Subito una punizione taglia che danza in area di rigore e sulla quale Marchiori è poco puntuale, girando fuori dallo specchio. Al 59' Boix manca il colpo di testa vincente e un minuto dopo ecco Olonisakin in azione personale insistita, non coglie l'attimo vincente per la deviazione vincente in porta. L'Este cerca il pareggio con Espinar altre due volte al 67' e 70', con il pallone che non c'entra lo specchio della porta, mentre al 75' De Luca si esalta sulla spizzata di Morelo. Sei minuti di recupero non bastano all'Este per riequilibrare la gara contro i friulani. Un vero peccato per i giallorossi, ma la strada tracciata è quella giusta.

Ecco il tabellino della gara:

RETI: 14’pt Bussi

ESTE: Peixoto, Munaretto (33’st Lucci), Piccardi, Bordi, Marchiori (23’st Caccin), Hoxha, Zanetti (47’st Pilotto), Altuna, Garcia Boix, Espinar, Olonisakin (28’st Mourelo), All. Pagan

CJARLINS MUZANE: De Luca, Forestan (16’st Bran), Cucchiaro (16’st Brigati), Tobanelli, Dall’Ara, Ndoj, Bussi, Agnoletti, D’Appolonia (40’pt Callegaro), Venitucci, Rocco (37’st Spetic). All. Moras.

ARBITRO: Mihalache di Terni. Assistenti: Lauri di Gubbio e Cardinali di Perugia.

NOTE: Ammoniti: Bordi, Ndoj, De Luca. Recupero 1’ e 6’.