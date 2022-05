Serie D, girone C: l'Este conferma capitan Francesco Bordi

Dopo il gol su punizione nell'ultima giornata contro il San Martino Speme, ecco il rinnovo. L'Este Calcio riparte dal suo capitano Francesco Bordi anche nella stagione 2022-2023. Un rinnovo importante per la squadra del presidente Lucchini, a conferma di una rinnovata verve in vista della 18esima stagione consecutiva in Serie D. Per l'ex prodotto del settore giovanile di Roma e Milan sarà il terzo anno sotto la città di murata, a conferma di un rinnovato entusiasmo ed energia che pervade l'ambiente Este dopo il rinnovo anche di mister Pagan. Queste le parole di Bordi, affidate alla pagina ufficiale Facebook del club giallorosso: "La società, il paese e i tifosi dell'Este sono dentro il mio cuore, sono felice di far parte per il terzo anno di questo progetto e spero di ricambiare l'affetto che ogni giorno mi viene dimostrato con grandi prestazioni sul campo."