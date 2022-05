Serie D, girone C: l'Este conferma mister Pagan anche nel 2022/2023

Con un comunicato apparso sulle pagine social dell'Este, viene confermata l'indiscrezione che da più giorni si rincorre tra gli addetti ai lavori del settore: mister Andrea Pagan anche nella stagione 2022-2023 siederà sulla panchina dell'Este. Gli ottimi risultati hanno reso il compito del presidente Renzo Lucchiari molto semplice. Per il tecnico veneziano una storia d'amore con la città estense tutta ancora da scrivere e costruire. La salvezza raggiunta con due giornate di anticipo, un'autentica impresa per come si erano messe le cose con mister De Mozzi, sembra solo il primo passo verso la diciottesima avventura consecutiva in Serie D, che si prospetta ricca di soddisfazioni. Chissà, magari migliorando quel 3°posto dell'annata 2015-2016.