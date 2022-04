Serie D, girone C: Este corsaro, Levico Terme ko

L'Este ci prende gusto e dopo la rimonta vincente di sabato sul Cattolica, viola il campo del Levico Terme nella 31°giornata di campionato. È Battistini l'hombre del partido per gli uomini di Pagan, ora solo a -3 dal Montebelluna, ultima squadra al sicuro dalla zona playout.

Sconfitta amara in Viale Lido per i padroni di casa, protagonisti di un primo tempo discreto, con la traversa per Sinani e un gol annullato a Piacente. Nella ripresa, dopo la rete dei padovani, il Levico ci prova senza trovare la via della rete, grazie ad una grande prestazione di Bordi e compagni.

Ecco il tabellino della gara trentina:

LEVICO TERME: Rosa, Davi, Pettinà, Scaglione, Cigagna (20’ st Grezzani), Piacente, Anyimah (9’ st Orsega), Rinaldo (1’ st Pezzuti), Sinani, Santuari N. (30’ st Torregrossa), Santuari G. A disposizione: Circio, De Nardi, Ceraso, Papi, Gasperotti. All. Rastelli

ESTE: Peixoto, Zanetti, Piccardi, Caccin, Hoxha, Bordi, Pellielo (27’ st Altuna), Abrefah, Battisitini, Mastropietro (48’ st De Toni), Florian (44’ st Espinar). A disposizione: Ruggiu, Stringari, Monaco, Scuderi, Mourelo, Franzolin. All. Pagan

ARBITRO: Giovanni Castellano di Nichelino

RETI: 58' Battistini

NOTE: 200 spettatori circa. Campo in buone condizioni. Ammoniti: Santuari N. (LT); Caccin, Abrefah (E). Recupero: 1’ + 5’