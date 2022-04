Serie D, girone C: l'Este e il derby Campodarsego-Luparense anticipati a sabato 23 aprile

Sabato di fuoco per le padovane che disputano il campionato di Serie D girone C. Il derby del Gabbiano tra Campodarsego-Luparense e lo scontro salvezza tra Este-Cattolica si giocheranno alle ore 15:00 sabato 23 aprile, in vista del turno infrasettimanale della settimana successiva.

L'attesa per il derby dell'Alta Padovana è tanta e come al solito è un match molto sentito. Per la Luparense la vittoria è fondamentale, mentre per il Campodarsego c'è la grande occasione di accorciare sul Caldiero, quinto in classifica e in preda ad una rivoluzione in panchina in questi giorni, con la promozione di Fabrizio Cacciatore dal campo alla panchina. Per l'Este, al Nuovo Comunale, l'opportunità di mettere ulteriore distanza sulla terz'ultima posizione in classifica, occupata proprio dai romagnoli.