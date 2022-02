Serie D, girone C: si ferma l'Este, risale la Dolomiti Bellunesi

Battistini ed Espinar perdonano, Cossalter no e fa volare la Dolomiti Bellunesi sul campo dell'Este di mister Pagan. Sconfitta ingenerosa per i padovani, che peccano la pessima giornata in fase di finalizzazione di Battistini e l'assenza di Florian, già a segno tre volte in due partite. Dal canto suo la Dolomiti Bellunesi dimostra di sopperire alle assenze con un'identità di gioco chiara e fluida. Onori e meriti a mister Lauria, che si issa in sesta posizione, alle spalle delle Fab 5 del girone C.

LA CRONACA

Onescu dopo pochi minuti esalta Peixoto e dimostra il motivo per cui l'estremo difensore dell'Este è uno dei migliori del campionato. Lombardi non è da meno e si supera su Battistini e su Espinar. Il primo tempo è tutto qui, con l'Este a tenere il pallone e la Dolomiti Bellunesi solida. Maggiori emozioni nella ripresa. Al 55' Raimondi lancia sulla destra Posocco, con quest'ultimo abile a servire Cossalter, che da posizione favorevole manca il bersaglio calciando alle stelle. Battistini, cinque minuti dopo coglie la traversa e poi su Espinar ci pensa Toniolo a deviare in corner. E a sei minuti dalla fine, ecco la beffa. De Paoli crea, Cossalter realizza e manda in orbita i bellunesi.

Ecco il tabellino del Nuovo Comunale di Este:

ESTE: Peixoto, Munaretto (st 44’ Mastropietro), Piccardi, Abrefah, Hoxha, Boni, Zanetti, Caccin, Battistini, Espinar (st 28’ Pellielo), Olonisakin (st 34’ Mourelo). A disposizione: Ruggiu, Marchiori, Nicolosi, Monaco, Stringari, Postal. Allenatore: A. Pagan

DOLOMITI BELLUNESI: Lombardi, Toniolo (st 24’ De Paoli), Gjoshi, De Leo (st 14’ De Carli), Teso, Petdji, Onescu, Tibolla (st 30’ Episcopo), Raimondi (st 24’ Sommacal), Posocco, Cossalter. A disposizione: Masut, Mosca, Fremiotti, Piazza, Ballestin. Allenatore: R. Lauria

ARBITRO: Alessandro Recchia di Brindisi (Targa-Rinaldi)

GOL: 84' Cossalter

Ammoniti: Battistini, Toniolo, Episcopo

Recupero: pt 0’; st 4’