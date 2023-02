Serie D, girone C: Menato riporta l'Este in zona playoff, Dolomiti Bellunesi giù in trasferta dopo 5 mesi

Dopo un punto in due partite, l'Este torna alla vittoria e in piena zona playoff. Merito della rete di Menato, al dodicesimo centro stagionale, il quinto nelle ultime tre partite, che frutta tre punti importantissimi alla compagine di mister Pagan. Per l'ex Spinea, una crescita vertiginosa in termini di rendimento e di efficacia sottoporta. È lui il capocannoniere di un'Este ambizioso, volitivo, che, nonostante alcuni limiti evidenti a livello difensivo, con il lavoro e il collettivo sopperisce a queste mancanze in maniera egregia.

Dopo anni complessi, i giallorossi tornano a respirare l'aria dell'altissima classifica. Pazienza se per competere con le big del girone servirebbe un intervento sul mercato tanto in difesa quanto in mezzo al campo. Pagan sta costruendo un gioiello di ingegneria calcistica di altissimo livello al Nuovo Comunale, valorizzando giovani talenti come Menato, Franzolin, Agosti, Munaretto o Calgaro, mescolandoli con giocatori in cerca d'autore come De Vido (probabilmente la migliore mezzala sinistra del girone C), Perkovic e i califfi come Caccin, Zanetti e Santi. Un mix al momento vincente, certificato anche questa domenica dalla marcatura al 61' di Menato, abile a bucare Virvilas.



Con la salvezza in tasca, per l'Este il bello arriva adesso, con il prossimo impegno al Baracca di Mestre, contro la squadra di mister Zecchin per continuare a sognare.

Questo il tabellino della gara:

ESTE-DOLOMITI BELLUNESI 1-0

GOL: st 17’ Menato.

ESTE: Agosti, Munaretto, Piccardi, Burato, Calgaro, Giacomazzi, Zanetti, Caccin, Menato, Franzolin (st 40’ Agostini), Perkovic (st 35’ Santi) (a disposizione: Costantini, Moracchiato, Badan, Cuccato, Pellielo, Marchesan, De Vido). Allenatore: A. Pagan.

DOLOMITI BELLUNESI: Virvilas; Sommacal, Alari, Pettinà (st 22’ A. Cossalter); Alcides (st 22’ Cucchisi), De Carli, Tuninetti, Toniolo; Artioli; Corbanese (st 40’ Arcopinto), Svidercoschi (a disposizione: Patitucci, Conti, Fernandez, Macchioni, Faraon, Vavassori). Allenatore: D. Zanin.

ARBITRO: Giacomo Ravara di Valdarno (assistenti: Mariano Pascale e Nicolò Selleri di Bologna).

NOTE. Nessun ammonito. Angoli: 10-3 per la SSD Dolomiti Bellunesi. Recupero: pt 0’; st 5’