Serie D, girone C: l'Este esonera De Mozzi, ecco Pagan

Era nell'aria, ma ora è ufficiale. L'Este Calcio riparte da Pagan, il tecnico protagonista del terzo posto dell'anno 2015-2016. Per lui una missione complessa: portare in salvo la squadra giallorossa, dopo un avvio di campionato che definire complesso è al dir poco un eufemismo. Ecco il comunicato ufficiale apparso sulla pagina Facebook ufficiale dell'Este:

"La società AC Este 1920 comunica di aver sollevato Massimiliano De Mozzi dall’incarico di allenatore della prima squadra. A Massimiliano vanno i più sentiti ringraziamenti per la professionalità, la serietà e il massimo impegno profuso in questo periodo all'Este, e un grande in bocca al lupo per un brillante futuro. Sarà Andrea Pagan a prendere le redini della squadra, nato il 13 Gennaio 1978 è una "vecchia" conoscenza del calcio Este avendolo allenato per la stagione 2015/2016. Ha iniziato la carriera da coach nel settore giovanile dell'Albignasego, nel settore giovanile del Padova e del Cittadella; prima esperienza "nei grandi" nella Clodiense, Este, poi trascorsi nell'Alto Vicentino, nell'Union Feltre, nel Legnago e come ultima esperienza nel Delta Porto Tolle terminata l'anno scorso ad Aprile ed una stagione segnata in modo inesorabile dal covid. IN BOCCA AL LUPO ANDREA!"