Serie D, girone C: cosa aspetta l'Este nelle ultime 6 giornate

Parlare di sorpresa è riduttivo con l'Este di Pagan. La compagine estense, a sei giornate dalla fine, si trova al terzo posto in classifica, a soli 5 punti dalla vetta della classifica occupata dal Legnago di mister Donati. Merito di una squadra che nel girone di ritorno ha raccolto la bellezza di 20 punti, mettendo in mostra un gioco divertente ed efficace. Il 3-5-2 liquido di Pagan è la dimostrazione che con le idee e la funzionalità degli interpreti si può andare lontano. Anche in barba a squadre molto più attrezzate e con nomi più altisonanti, vero Luparense?

Ora arriva il bello. Nelle ultime sei partite il calendario non è benevolo, con ben tre scontri diretti di fila alla ripresa dopo la sosta. Si parte con il Cjarlins Muzane, si prosegue con il Legnago il giovedì pasquale, per arrivare 10 giorni dopo al derby al Casée contro la Luparense. Da questo trittico di gare si capirà se questo Este potrà accedere, o meno, al grande ballo dei playoff a fine stagione. Chiusura in grande stile contro l'Union Clodiense, mentre negli ultimi curvoni occhio alla fame di punti di Levico Terme e Montebelluna, invischiate nella lotta per salvarsi.

Ecco il calendario:

12ª ritorno • Cjarlins Muzane-Este • domenica 2 aprile ore 15:00

13ª ritorno • Este-Legnago • giovedì 6 aprile ore 15.00

14ª ritorno • Luparense-Este • domenica 15 aprile ore 15:00

15ª ritorno • Este-Levico • domenica 23 aprile ore 15.00

16ª ritorno • Montebelluna-Este • domenica 30 aprile ore 15.00

17ª ritorno • Este-Union Clodiense • domenica 7 maggio orario da definire

L'UOMO IN PIÙ

Alessio Menato. Dieci reti stagionali, una crescita esponenziale nel girone di ritorno. Per il classe 2001, scuola Padova, è il campionato della consacrazione. Molte squadre di C hanno già chiesto informazioni su di lui.