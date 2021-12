Serie D, girone C: Este, i numeri dei giallorossi dopo la 16°giornata

Queste prime sedici giornate di campionato Serie D girone C sono state molto difficili per l'Este. Arrivare quasi al giro di boa con soli 16 punti in 16 giornate non è un fatto usuale dalle parti del Nuovo Comunale. Percorso pieno di difficoltà in casa giallorossa, tanto da portare all'esonero di mister De Mozzi, in favore del grande ex Pagan. Il rendimento con il nuovo allenatore ha portato 10 punti in 8 partite, che fanno il paio ai 6 raccolti dalla gestione precedente in altrettante gare. I miglioramenti sono evidenti in termini di solidità difensiva, mentre in attacco si segna con il contagocce, con il terzo peggior attacco del girone. Tre vittorie, sette pareggi e sei sconfitte, un ruolino non all'altezza delle aspettative come detto, ma sufficiente per tenere a distanza di sicurezza la zona retrocessione e la zona play out. Solo 10 i gol segnati, mentre sono esattamente il doppio quelli subiti, ma con 5 partite senza subire reti, frutto di una buona organizzazione difensiva

Guardiamo ai raggi X i numeri dell'Este:

14°posto in classifica

3 Vittorie 6 Sconfitte 7 Pareggi

10 gol fatti 20 gol subiti

Bilancio Casalingo:

1 Vittoria 3 Pareggi 4 Sconfitte

Vittoria Pareggi Sconfitte Media punti: 0,75 punti

Gol Fatti: 4

Gol Subiti: 11

Bilancio Fuori Casa:

2 Vittorie 4 Pareggi 2 Sconfitte

Vittorie Pareggi Sconfitte Media punti: 1,25 punti

Gol Fatti: 6

Gol Subiti: 9

I minuti dei gol fatti dall'Este

2 1'-15', 3 16'-30', 3 31'-45'

1'-15', 16'-30', 31'-45' 1 46'-60', / 61'-75', 1 76'-90'

I minuti dei gol subiti dall'Este

1 1'-15', 3 16'-30', 4 31'-45'

1'-15', 16'-30', 31'-45' 3 46'-60', 3 61'-75', 3 76'-90'

I marcatori in campionato:

4 Boix Garcia

2 Espinar, Battistini

1 Zanetti, Taiwo

I più presenti: