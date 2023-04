Serie D, girone C: Este, che peccato! Il Legnago sbanca il Nuovo Comunale per 0-1

Il Legnago ritrova la vittoria nella giornata più importante in casa dell'Este. Dopo un punto in quattro partite, gli uomini di Donati piegano la resistenza dei ragazzi di Pagan grazie ad un'invenzione di Rocco al quarto minuto del secondo tempo. Aggancio e sorpasso rimandato per i giallorossi, alla quarta sconfitta interna sulle sei disputate nel girone di ritorno, la sesta stagionale tra le mura amiche. Tanto, troppo, per una squadra che ambisce a mantenere la meritata zona playoff in quest'annata più che positiva. La vittoria dell'Adriese sul campo del Villafranca Veronese, ricaccia l'Este al quarto posto, ora a 5 punti dalla vetta solitaria occupata proprio dai veronesi.

Dopo un primo tempo di studio, con un Legnago padrone del gioco, ma non pericoloso, si decide tutto poco dopo l'intervallo. Il vantaggio di Rocco scuote i giallorossi, ma il rosso diretto dell'ex Villafranchese Calgaro complica le cose nel finale. Sempre Rocco sfiora il raddoppio a pochi minuti dalla fine, mentre Perkovic è l'ultimo ad arrendersi, ma il suo tiro oltre il 90' è alto sopra la traversa. Dopo la sosta pasquale, l'Este è atteso domenica 16 aprile alle ore 15:00 in un derby molto importante per classifica e morale in casa della Luparense.

Questo il tabellino della partita del Nuovo Comunale.

Este-Legnago Salus 0-1

Primo Tempo 0-0

Rete: Rocco dal 4' s.t.

Este (3-4-1-2): Agosti; Cuccato (30’st Perkovic), Calgaro, Giacomazzi; Agostini, Pellielo (30’st Burato), Marchesan, Piccardi; De Vido (33’st G. Zanetti); Menato, Santi (38’st Badan). A disp.: Costantini, Moracchiato, Seno, Barban. All.: Girotto (squalificato Pagan).

Legnago Salus (4-2-3-1): Di Stasio; Travaglini, Noce, Gasparetto, Mazzali (43’st Ruggeri); Casarotti, Baradji; Sambou (16’st Sbampato), Van Ransbeeck (46’st Viero), Rocco (49’st L. Zanetti); Sinani (21’st Gatto). A disp.: Fusco, Bernardini, Zarrillo, Meneghetti. All.: Donati.

Arbitro: Cristiano Ursini di Pescara (Siracusano-Spagnolo).

Espulsioni Calgaro (E) per gioco scorretto

Ammoniti Gasparetto (L), Menato (E), Rocco (L), Sbampato (L), Burato (E), Perkovic (E), Viero (E)

Note: spettatori 400. Angoli 6-8. Recupero: pt 1’, st 5’.