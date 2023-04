Serie D, girone C: Perkovic ed Agosti salvano l'Este contro il Levico

Niente da fare per l'Este, che dopo due sconfitte casalinghe di fila, non va oltre il pareggio contro l'ultima in classifica, il Levico Terme. Continua il momento in chiaroscuro della squadra di Pagan, che dopo il rientro dalla sosta di fine marzo, ha raccolto la miseria di due punti sui nove disponibili. I giallorossi sono a metà del guado: il terzo posto dell'Adriese dista appena 2 punti, ma Luparense e Virtus Bolzano continuano ad essere ad un punto dalla zona playoff. D'altronde, l'equilibrio regna sovrano nel girone C e in queste ultime due gare contro Montebelluna ed Union Clodiense servirà fare bottino pieno per difendere la post season coltivata in questa stagione.

Continua ad esserci un problema Nuovo Comunale, che in questo girone di ritorno è costato carissimo all'Este, con appena 7 i punti raccolti in 7 gare disputate tra le mure amiche. Un rendimento da zona playout, più che da playoff. Anche contro il Levico, fanalino di coda del girone e con mister Melone al debutto, l'Este approccia male la gara, subisce lo schiaffo di Moraschi al 18', e trova la reazione di nervi e carattere solo dopo la discussa espulsione di Giacomazzi al 30'. Naturale il pareggio nella ripresa di Perkovic al 53', alla quarta marcatura in questa stagione e tornato al gol dopo 13 partite. La gara scorre con continui ribaltimenti, un'altra espulsione in casa giallorossa e con Agosti che conferma di essere uno dei migliori portieri del campionato, conservando un pari prezioso per i suoi compagni.