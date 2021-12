Serie D, girone C: che capitombolo Este, lo Spinea gode

Niente da fare per l'Este al Nuovo Comunale di Este contro lo Spinea nella dodicesima giornata del campionato di Serie D girone C. Nello scontro diretto salvezza i tre punti vanno ai veneziani, capaci di restare in partita anche dopo un primo tempo in cui l'Este si fa preferire per qualità e quantità di chilometri macinati. Nella ripresa altra musica e al 79' ecco la rete Menato che stappa l'incontro. In pieno recupero Pasha fissa il risultato sul definitivo 2 a 0 per lo Spinea. Con questo risultato l'Este resta fermo in classifica a 10 punti, mentre lo Spinea sale ad 8 punti, abbandonando l'ultimo posto in classifica.

Di seguito tutti i risultati della 12°giornata:

Union Clodiense-Mestre 2-0 (45' pt Fasolo, 46' st rigore Romano)

Adriese-Cattolica 1-0 (46’ st Gioé)

Campodarsego-Cjarlins Muzane 0-0 (Leggi qui la cronaca)

Arzignano Val Chiampo-Levico Terme 3-2 (27' pt Tronco, 33' pt rigore Forte, 34' pt Calì, 8' st Piacente, 34' st Caricato)

Ambrosiana-Caldiero 1-4 (Baldani, Malagò, Moscatelli, 2 Zerbato)

Cartigliano - Dolomiti Bellunesi 5-0 (2' pt Gjoni, 11' st Stevanin, 13' st Gjoni, 37' st Di Gennaro, 45' st Buson)

Este - Spinea 0-2 (38' st Menato, 46' st rigore Pasha)

Prodeco Montebelluna - Delta Porto Tolle 4-3 (3' pt Spoto, 5' pt Spoto, 36' pt Nappello, 46' pt Visinoni, 7' st rig. Madiotto, 18' st Fasan (M), 25' st Borghesan)

San Martino Speme - Luparense 0-2 (Leggi qui la cronaca)