Serie D, girone C: pari tra Este e Luparense, Perkovic debutta con il gol

Tutto in quattro minuti. Tra Este e Luparense, nel derby padovano della quattordicesima giornata del campionato di Serie D girone C, alla fine termina in parità. 1 a 1 tra le due squadre, in una gara molto fisica e resa difficile dalle condizioni climatiche della domenica. Per l'Este questo pareggio è sicuramente un segnale positivo, dopo la brutta sconfitta in terra veronese contro il Legnago di sette giorni fa. Il nuovo acquisto Perkovic debutta al meglio, andando in gol al 61' e sbloccando la partita al Nuovo Comunale. Forse mister Pagan ha trovato l'erede di Moscatelli? Probabile, di certo l'Este con il croato ha acquisito maggiore fluidità in termini di gioco. Voltan, il portiere della Luparense, è tra i migliori in campo, grazie agli interventi miracolosi su Menato, Giacomazzi e De Vido nel primo tempo e sino al gol di Perkovic.

Che cosa dire riguardo la Luparense? Gli uomini di Zironelli perdono l'ennesima occasione per avvicinarsi al primo posto in classifica, vero, ma le sconfitte di Virtus Bolzano ed Union Clodiense confermano che in questo campionato l'equilibrio regna sovrano. Ergo il punto portato a casa da Este non è da buttare via. La squadra di Zironelli sembra sempre avere bisogno dello schiaffo prima di entrare in partita. Anche contro gli estensi, i Lupi confermano il sistema di gioco visto contro il Campodarsego, senza due cardini di questa rosa: Rubbo squalificato e Solerio infortunato. Il match è ordinato, niente quarto d'ora di tremendismo sanmartinaro in stile Campodarsego. Nel secondo derby in sette giorni, i Lupi riescono a rimettere in sesto il risultato con Beltrame al 65', ma poi non sfondano gli argini giallorossi.

Bottino agrodolce per entrambe, con l’obbligo di concentrarsi sin da subito sugli impegni di domenica prossima: i Lupi sono attesi dall'impegno casalingo con le Dolomiti Bellunesi, mentre l'Este attende la trasferta di Levico in cerca di ulteriori confortanti conferme.

Il tabellino della gara al Nuovo Comunale di Este:

ESTE – LUPARENSE 1-1

(Primo tempo 0-0)

ESTE (4-4-2): Agosti; Piccardi, Giacomazzi, Cuccato, Munaretto; De Vido, Burato (90+2’ Pellielo), Caccin, Franzolin; Menato, Perkovic (82’ Solinas). A disposizione: Costantini, Moracchiato, Stringari, Calgaro, Marchesan, Zanetti, Cogo. All. Pagan

LUPARENSE (4-4-2): Voltan, Zanini, Mané (62’ Montesano), Maset, Bia (88’ Cabianca); Beccaro, Boscolo, Casarotto, Beltrame; Gnago, Bussi. A disposizione : Milan, Mariutto, Carossa, De Leo, Toffanin, Peschiutta, Cescon All. Zironelli

DIRETTORI DI GARA: Gabriele Sciolti (Lecce), Simone Della Mea (Udine), Simone Milillo (Udine)

MARCATORI: 61’ Perkovic (E), 65’ Beltrame (L)

AMMONITI: Mané, Maset, Caccin