Serie D, girone C: buona la prima per Mister Pagan, l'Este va

Buona la prima per mister Pagan nel suo ritorno sulla panchina all'Este. La vittoria del Baracca contro il Mestre è ossigeno per i giallorossi, nella nona giornata del campionato di Serie D girone C. A decidere l'incontro è il solito Garcia Boix al 18'. Il 3-4-1-2 messo in campo da Pagan è un sistema pragmatico, che esalta le caratteristiche dei suoi e mette al centro di tutto, come nella gestione precedente, il solito ed ineffabile Garcia Boix. Con questi tre punti l'Este va a 9 punti. Sempre in piena zona retrocessione, ma perlomeno con qualche aspirazione differente verso chi è appena più avanti.

Di seguito i risultati della nona giornata:

CJARLINS MUZANE - CLODIENSE 3-3 (in anticipo)

4’ e 60' (rig.) Romano, 21’ Dall’Ara, 23’ Bussi, 67' Fasolo, 94' Forestan

CALDIERO - MONTEBELLUNA 4-3

6' e 39' Fasan, 32' Zerbato, 45' Tomasi, 55' Longato, 70' Moscatelli, 88' Ficiliotto

CARTIGLIANO - ADRIESE 0-0

DELTA - CAMPODARSEGO 3-2

32' Colombi (rig.), 46' Busatto, 63' Spoto, 82' Addiego Mobilio, 80' Santi

DOLOMITI BELLUNESI - AMBROSIANA 2-1

23' Onescu, 74' Sivilla, 94' Bernasconi (rig.)

LEVICO - CATTOLICA 1-0

8' Torregrossa

LUPARENSE - ARZIGNANO 1-2

3' Antoniazzi, 33' Rubbo, 40' Molnar

MESTRE - ESTE 0-1

18' Garcia Boix

SPINEA - SAN MARTINO SPEME 1-0

7' Menato