Serie D, girone C: il Mestre scappa, l'Este riprende, alla fine è pareggio

Nella 26°giornata di campionato al Nuovo Comunale gli uomini di Pagan riacciuffano il match con il Mestre grazie ad un guizzo di Florian. Situazione in classifica sempre fluida per i giallorossi, in zona play out a tre punti dalla zona sicurezza