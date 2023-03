Serie D, girone C: il Montecchio Maggiore fa lo sgambetto all'Este

L'Este perde una grandissima occasione di raggiungere il seconco posto in classifica e dopo quattro vittorie di fila perde nell'anticipo della 28esima giornata al Nuovo Comunale contro i vicentini del Montecchio Maggiore. Colpaccio della squadra di mister Fabio Moro, ex indimenticato terzino destro del Chievo Verona di Del Neri, che incarta il suo dirimpettaio Pagan e porta a casa da Este tre punti preziosissimi per la rincorsa salvezza. Basta una rete di Visinoni al 39' per avere ragione di Caccin e compagni. La sosta arriva al momento giusto per i giallorossi, che torneranno in campo domenica 2 aprile alle ore 15:00 sul campo del Cjarlins Muzane di mister Parlato.

Di seguito la classifica aggiornata: Legnago 50, Union Clodiense 48, Este 45, Adriese 44, Campodarsego 42, Virtus Bolzano 41, Cjarlins Muzane 41, Caldiero 38, Cartigliano 38, Luparense 38, Dolomiti Bellunesi 35, Mestre 34, Montecchio Maggiore 33, Torviscosa 30, Portogruaro 26, Levico 24, Villafranca 24, Montebelluna 22