Serie D, girone C: Este, la punta Moscatelli approda in giallorosso

Dopo tante riconferme, da Bordi a Munaretto, passando per Zanetti, Piccardi e Caccin, ecco il primo colpo in casa Este. In attesa di capire la situazione Florian e Battistini, la squadra diretta da coach Pagan si mette in casa Lorenzo Moscatelli, proveniente dal Caldiero. Un colpo di esperienza, ma ancora nel pieno della sua maturità fisica, con i suoi 28 anni compiuti poco meno di un mese fa, il 2 maggio. Punta fisica e naturalmente portata a giocare con i compagni, per il prodotto del settore giovanile dell'Ambrosiana è una grande occasione per dimostrare il suo valore anche in terra murata, forte dei suoi 6 gol nel campionato di Serie D girone con la squadra di mister Cacciatore, oltre ai 2 in Coppa. Insomma, l'Este pare aver deciso fare le cose in grande in questa stagione, dopo la salvezza conquistata in quella appena terminata.