Serie D, girone C: Este, tutti i numeri del girone d'andata

Al giro di boa, nemmeno il più inguaribile degli ottimisti e dei tifosi giallorossi si sarebbe mai aspettato di vedere l'Este al quinto posto in classifica del girone C del campionato di Serie D - in coabitazione con le habitué Cartigliano e Campodarsego - con ben 25 punti. Merito di un allenatore serio e preparato come Andrea Pagan, il vero valore aggiunto di questi ultimi 12 mesi dell'Este. Un professionista che meriterebbe la grande chance in Lega Pro. Chissà che non possa avere questa chance a fine stagione proprio con i giallorossi. In fondo, la testa della classifica dista appena 6 punti e in questo campionato pazzo, sognare non costa nulla.

Dal suo arrivo nel novembre 2021, l'Este ha cambiato faccia negli interpreti e nella maniera di stare in campo, mettendo in mostra un calcio pratico e moderno. Un rendimento equilibrato tanto in casa, raccolti 15 punti sui 27 disponibili, tanto in trasferta, con il derby vinto a Campodarsego nell'ottobre scorso che valse il momentaneo primo posto in classifica. Qualcosa da registrare in difesa c'è, ma il percorso fatto sinora merita solo applausi.

Peccato per l'infortunio al ginocchio di Moscatelli, fino al 9 ottobre il migliore attaccante del raggruppamento. In vetrina De Vido, mezz'ala offensiva dal gol ed assist facile dispersa negli ultimi anni in Eccellenza al Calvi Noale e riportata alla ribalta da Pagan, e Menato, punta completa del 2001. Infine meritano una menzione d'onore i giovanissimi Franzolin e Cogo. Il primo è un classe 2004 in grado di giocare in tutti i ruoli del centrocampo e dotato di un mix di fisica e tecnica che potrebbe fare comodo anche ai piani superiori. Cogo è una punta centrale di cui sentiremo parlare molto presto. Nato il 16 luglio 2006, ha già timbrato il cartellino in questa stagione contro Adriese e Cjarlins Muzane. Presente e futuro, sono tutti suoi, probabilmente nel calcio dei professionisti.

Ecco ai raggi X il girone d'andata dell'Este:

5°Posto in Classifica

Punti Fatti: 25

6 Vittorie 4 Sconfitte 7 Pareggi

21 gol fatti 20 gol subiti

Media Punti: 1,47

Media Gol Segnati: 1,1

Media Gol Subiti: 1,17

Rendimento in casa dell'Este

Punti Fatti 15

4 Vittorie 3 Pareggi 2 Sconfitte

13 gol fatti 11 gol subiti

Media Punti: 1,66

Media Gol Segnati: 1,44

Media Gol Subiti: 1,22

Rendimento in trasferta dell'Este

Punti Fatti 10

2 Vittorie 4 Pareggi 2 Sconfitte

8 gol fatti 9 gol subiti

Media Punti: 0,9

Media Gol Segnati: 1,25

Media Gol Subiti: 1,12

I minuti dei gol fatti

2 1'-15',

1'-15', 4 16'-30',

16'-30', 5 31'-45'

31'-45' 0 45+

45+ 4 46'-60'

46'-60' 2 61'-75',

61'-75', 2 76'-90'

76'-90' 2 90+



I minuti dei gol subiti

3 1'-15'

1'-15' 1 16'-30'

16'-30' 4 31'-45'

31'-45' 0 45+

45+ 7 46'-60'

46'-60' 4 61'-75',

61'-75', 0 76'-90'

76'-90' 2 90+

I marcatori in campionato:

5 De Vido, Moscatelli

4 Menato

2 Giacomazzi, Cogo

1 Franzolin, Solinas, Perkovic

I più presenti: