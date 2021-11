Serie D, girone C: Este, le prime parole del neo tecnico Pagan

Il comunicato tra lunedì e martedì, ha scosso nel profondo l'Este Calcio. L'esonero di De Mozzi Ecco di seguito le dichiarazioni di mister Andrea Pagan, nuovo allenatore dell'Este Calcio, nei canali social societari.

"Emozione molto forte ritornare in questa città, dove ho vissuto forse il periodo più bello da quando alleno, però aldilà dell’aspetto sportivo è stato un grande anno anche da punto di vista personale e umano, Este è una società atipica che va anche oltre il calcio. Mi ha convinto la società tutta e tante persone che sono vicine al calcio Este, perché Este è una famiglia. Sento di aver ancora qualcosa da dare a questa società; la sfida non sarà semplice ma ce la metteremo tutta. Quando qualcosa non funziona come ci si aspetta, bisogna capire quello che non va e migliorarlo giorno dopo giorno. Cercheremo di apportare entusiasmo e tanto lavoro. Non farsi prendere da ansie, timori e paure, dobbiamo avere il coraggio di affrontare questo momento. La società ha fatto una scelta molto dolorosa decidendo l’esonero di mister De Mozzi. Questa dirigenza non è abituata a queste decisioni e so quanto può essere stata sofferta. A maggiore ragioni tutti, me compreso, abbiamo il dovere di tirarci fuori da questa situazione.”

Clicca qui per ascoltare tutte le sue dichiarazioni.