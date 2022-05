Serie D, girone C: Este altra riconferma, ecco Piccardi

L'uomo della salvezza anche nella prossima stagione solcherà la fascia sinistra dell'Este. Francesco Piccardi è stato confermato nell'Este 2022-2023. È la terza conferma, dopo quella di mister Pagan e capitan Bordi, nel progetto giallorosso della squadra presieduta da Lucchini. Per l'esterno mancino un'annata positiva con 33 presenze, 3 gol - tra cui quello decisivo contro l'Arzignano per la matematica salvezza dell'Este - e 4 assist. Queste le sue dichiarazioni alla pagina ufficiale societaria su Facebook: "Far parte di questo gruppo è veramente una grande opportunità. La scorsa annata sono riuscito a giocare con grande continuità e il feeling con la città ed i tifosi aumenta sempre di più. Non vedo l’ora di affrontare le nuove sfide che la prossima stagione ci porrà davanti."