Serie D, girone C: sembra Wimbledon, l'Este spazza via il Portogruaro per 6 a 0

Wimbledon? No, è il Nuovo Comunale di Este. Dopo cinque anni l'Este di mister Pagan torna a vincere con un debordante 6-0. In quell'occasione era l'Abano l'avversario di turno, questa volta è il malcapitato Portogruaro, nella 19°giornata del campionato di Serie D girone C.

Una gara senza storia condotta sin dall'inizio con autorità e personalità mettendo in mostra tutto il potenziale offensivo a disposizione di Pagan. Le 3 doppiette di Santi, De Vido e Perkovic fanno sognare il tifo giallorosso, con la testa della classifica che dista solo 6 lunghezze. L'Este si conferma una delle squadre più in forma del campionato, colleziona il sesto risultato utile consecutivo (2 vittorie e 4 pareggi), e sale al quinto posto in classifca, in coabitazione con l'Union Clodiense sconfitto a Legnago e con Andreucci sempre più in bilico, a quota 29 punti.

Tutto.è andato per il verso giusto in questo pomeriggio uggioso per l'11 estense, capace di sbloccare la gara già al 3' con Santi e di raddoppiare in chiusura di tempo al 44' con il fantasista De Vido. Per il classe 1995 ex Calvi Noale, che farà il bis nella ripresa al 71', sono già sei le reti in questo campionato. Nella ripresa si unisce alla festa del gol Perkovic, pure lui con una doppietta in nove minuti tra il 60' e il 69', intervellata dalla rete di Santi al 66'.

Una domenica di festa completa per i tifosi giallorossi, attesi la prossima settimana dalla trasferta in casa del Villafranca Veronese.