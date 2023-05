Serie D, girone C: Este, c'è il primo tassello con capitan Caccin

Dopo Pagan, ecco capitan Caccin. Ad Este, esattamente come la scorsa stagione, si anticipa la concorrenza blindando gli uomini più importanti già a metà maggio. E così mentre tante squadre stanno ancora decidendo direttore sportivo e tecnico per la prossima annata, nella Bassa Padovana si tracciano le linee per la stagione ventura. Per Giacomo Caccin, prodotto del vivaio del Cittadella, sarà la quarta stagione al Nuovo Comunale. Quest'anno ben 31 presenze, con l'85% di titolarità, una presenza imprescindibile per Pagan nella sua mediana. Il perfetto equilibratore, in grado di far convivere la regia illuminata di Burato e le incursioni in zona gol dell'imprevedibile De Vido.

Quello del capitano giallorosso è il primo rinnovo nel parco giocatori, ma ora sono attese notizie anche su tanti altri protagonisti del campionato 22-23 come il bomber Alessio Menato (13 gol tra regular season e Coppa Italia), lo stesso De Vido, senza dimenticare il portiere Agosti e il centrale Giacomazzi.

Se si vuole fare uno step successivo al settimo posto, come auspicato da Pagan, sarà fondamentale riconfermare perlomeno i pilastri di quest'annata, lavorando con grande oculatezza sugli innesti. Ce la faranno il presidente Lucchiari e Stefano Marchetti a dare a mister Pagan i rinforzi tanto sospirati?