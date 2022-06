Serie D, girone C: l'Este promuove in prima squadra tre giovani dalla Juniores Nazionale

Il grande lavoro nell'attività di base dell'Este inizia a dare i suoi frutti. Quest'anno l'Este promuove tre ragazzi in Prima Squadra proveniente dalla sua ottima Juniores Nazionale.

Si tratta dei difensori Marco Stringari e Giulio Gavioli e del centrocampista Mattia Zabarella. Si tratta di tre ragazzi molto promottenti, tutti scelti accuratamente da mister Pagan, gran conoscitore della realtà murata.

Zabarella, classe 2003, è un centrocampista moderno, dotato di buoni tempi di inserimento e feeling con il gol. Approdato in giallorosso fin dalla categoria Giovanissimi Elite under 15, in questi anni ha sempre dimostrato di essere uno dei profili su cui puntare maggiormente in casa estense. Stringari è di un anno più giovane ed è reduce da una stagione da grande protagonista con la Juniores Nazionale, condita da due reti. Difensore rapido e coraggioso, è stato prelevato nell'estate 2020 dalle giovanili del Montecchio Maggiore. Gavioli è l'enfant du pays, nonché difensore in grado di abbinare una tecnica di grande livello ad una grinta fuori dal comune. Per tutti e tre la grande chance di mettersi in mostra sul palcoscenico della Serie D a partire dal 4 settembre.