Serie D, girone C: Este, un altro anno insieme a mister Pagan

Girone C

Serie D Girone C

Un altro anno con Andrea Pagan. L'Este ha scelto la strada della continuità in panchina, confermando il nocchiero in grado di salvare senza patemi la squadra da subentrante nel 2021-2022 e di portarla ad un settimo posto incredibile, davanti a corazzate come Cjarlins Muzane, Caldiero e Dolomiti Bellunesi.

Continua la storia d'amore tra Pagan e il paese della Bassa Padovana, atteso l'anno prossimo al 19esimo campionato consecutivo di Serie D. Da capire quali saranno i movimenti di mercato e quanti giocatori la squadra del presidente Lucchiari saranno riconfermati. In attesa di capire le condizioni fisiche di Moscatelli, fuori da ottobre per operazione al crociato del ginocchio, c'è da blindare i migliori dell'annata, come il portiere Agosti, il classe 2004 Franzolin, bomber Menato e il jolly offensivo De Vido.