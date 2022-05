Serie D, girone C: l'Este sorride e vince contro il San Martino Speme

Si chiude come meglio non potrebbe la stagione dell'Este, capace di vincere in casa con il risultato di 1 a 0 contro il San Martino Speme già retrocesso nell'ultimo round del campionato. Basta una punizione dell'ex settore giovanile di Roma e Milan Francesco Bordi al 56' per conquistare tre punti utili per chiudere bene la Serie D girone C.

L'Este di Pagan, se manterrà questa struttura anche l'anno prossimo è sicuro che potrà dire la sua in un girone che si prospetta molto difficile. Intanto restano i numeri di una salvezza difficilmente pronosticabile a novembre: 43 punti, 10 vittorie, 13 pareggi e 11 sconfitte.