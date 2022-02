Serie D, girone C: all'Este lo scontro salvezza contro il San Martino Speme

Quando tutto sembrava andare verso il pareggio tra San Martino Speme ed Este Calcio, ecco il gol di Battistini all'88' che permette alla squadra di mister Pagan di piegare i veronesi per 1 a 0. Dopo due sconfitte consecutive, tre punti di oro bianco, in ottica salvezza, per l'Este in terra veronese, nel recupero dell'ultima giornata di andata nel campionato di Serie D raggruppamento C.

Con questa vittoria i giallorossi si mettono in scia a Montebelluna e Delta Porto Tolle, riscattando così la pesante debacle di domenica al Ballarin contro l'Union Clodiense Sottomarina. A questo punto classifica del girone C in coda diventa molto caotica, ma al tempo stesso palpitante e interessante.

21 Montebelluna (18 gare)

20 Delta Porto Tolle (18 gare)

19 Este (19 gare)

12 Ambrosiana (18 gare)

11 San Martino Speme (18 gare)

10 Spinea (18 gare)

10 Cattolica (19 gare)

Cattolica, Spinea e San Martino Speme, se il campionato terminasse oggi, sarebbero retrocesse senza playout. In particolare ricordiamo che il distacco massimo tra terz'ultima e sest'ultima deve essere al massimo di 7 punti per far svolgere i due playout originariamente previsti per il mantenimento o meno della categoria. In questo momento la differenza di punti tra Delta Porto Tolle e San Martino Speme registra +9 in favore dei rodigini. Este-Ambrosiana, quindi, è l'unico playout che si disputerebbe se la situazione si protraesse nella medesima maniera da qui a fine stagione.