Serie D, girone C, Este: ecco il colpo Toffoli dal Dolomiti Bellunesi

Come apparso sul sito ufficiale del Dolomiti Bellunesi, Simone Tofofli è un nuovo giocatore dell'Este. Per l'attaccante classe 2002, ventenne tra pochi giorni, il 2 gennaio compie vent'anni, una nuova esperienza dopo aver indossato a livello giovanile le maglie del Chievo Verona, Pordenone e Liventina. Sinora in quest'annata 5 presenze con il Dolomiti Bellunesi per un totale di 117 minuti in campionato e soli 6' in Coppa Italia. Di certo all'Este si giocherà le sue carte in un reparto offensivo già affollato con i vari Battistini, Garcia Boix, Taiwo e Mourelo. Per il nativo di Vittorio Veneto, belle parole quelle riservate dal sito del Dolomiti Bellunesi: "Classe 2002, l’attaccante non ha mai fatto mancare il proprio impegno e un puntuale apporto, sia negli allenamenti settimanali, sia in partita. Da ricordare, in questo senso, l’ottimo impatto da titolare in occasione del match contro una formazione d’alta classifica come l’Adriese. Ma legittima volontà di avere più spazio, espressa dal giocatore, ha portato a trovare un accordo in uscita. A Simone, uno speciale ringraziamento e i migliori auguri per un brillante percorso calcistico."