Serie D, girone C: occasione persa Este, con il Torviscosa, è pari al Nuovo Comunale

L'Este continua a dimostrare di essere la squadra più divertante di questo campionato e anche nel quinto turno del campionato fa divertire il pubblico con uno spettacolare 2 a 2 contro il Torviscosa. Succede tutto nel primo tempo con le reti di Giacomazzi (25') e Solinas (40'), rimontate dal rigore di Drudina al 35' e da Rigo al 44'. Anche se non va in rete il capocannoniere Moscatelli, l'Este si conferma il migliore attacco del campionato (10) con il Virtus Bolzano, ma anche la peggiore retroguardia tra le prime otto, con sette reti subite.

Qualcosa a livello difensivo c'è da fare, ma è un ragionamento che coinvolge un po' tutto la squadra. Di certo questa squadra ha finalmente un'anima. I segnali, a dire il vero, si erano già intravisti l'anno scorso dopo l'approdo di Pagan sulla panchina giallorossa. Il mercato estivo e questo avvio stagionale confermano la bontà del progetto Este. Ora è in arrivo un derby d'altissima classifica contro il Campodarsego. La settimana prossima al Gabbiano, si gioca per il primato. Decisamente una buona notizia per un movimento calcistico, come quello padovano, decisamente in sofferenza in quest'avvio di stagione, salvo rare eccezioni.