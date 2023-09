All'Este bastano 20 minuti! Treviso al tappeto, l'ex Cittadella Perticone espulso

Un Este superlativo distrugge il Treviso al Nuovo Comunale con un netto 3 a 0 e conquista la prima vittoria della sua stagione. Gara in archivio dopo 22': tanto basta alla squadra di Pagan per sbrigare la pratica trevigiana, grazie ai gol di Moscatelli e De Vido, conditi dall'autorete di Meola. Per i giallorossi una domenica da incorniciare, mentre per il Treviso due trasferte, due sconfitte, ma soprattutto l'espulsione di Perticone sul 3 a 0 a complicare i piani in vista dello scontro diretto del Tenni contro il Cjarlins Muzane tra sette giorni.

Pronti via e dopo 50 secondi l'Este è subito avanti con Moscatelli. Terza rete in stagione per il numero 9 giallorossa, seconda in campionato. Il Treviso è in bambola completa, Farabegoli e Perticone soffrono i movimenti di Okoli e Moscatelli e al 6' l'Este raddoppia proprio con un ragazzo nato a Treviso, Nicola De Vido. La sua punizione si infila sotto l'incrocio dei pali imparabile per Sperandio.

L'avvio shock è decisamente troppo forte da gestire emotivamente per il Treviso, che al 22' subisce la terza rete. De Vido scippa un pallone prezioso a Meola, salta in dribbling Farabegoli e sul cross per Moscatelli è proprio Meola a trovare la sfortunata deviazione nella sua porta. Un pomeriggio storto per il Treviso, certificato dall'espulsione di Perticone per un fallo di reazione ai danni di Moscatelli a palla ferma. Per i supporters dell'Este è l'apoteosi e nella ripresa i Pagan boys vanno vicini più volte al poker. Okoli e Moscatelli si divorano, in più di un'occasione, il gol, mentre la difesa diretta da un Calgaro perfetto non corre mai rischi.

Ecco il tabellino della gara del Nuovo Comunale

AC ESTE 1920 3-0 TREVISO FBC 1993

MARCATORI: 1' Moscatelli, 6' De Vido, 22' autogol Meola

AC ESTE 1920: Agosti, Zanetti, Maset (Barban), Guitto, Calgaro, Busetto (Giacomazzi), Franzolin (De Palma), Badon, Moscatelli (Caccin), De Vido, Okoli (Piccardi). All. Pagan

TREVISO FBC 1993: Sperandio, Mariutto (Latuchella), Farabegoli, Perticone, Borsato (Mambelli), Meola, De Poli (Nunes Da Cunha), Simonetta (Salviato), Beccaro, De Respinis, Gnago (Sottovia). All. Florindo



Arbitro: Mascolo di Castallemare di Stabia (Pisani-Grillo)

ESPULSI: Perticone per comportamento non regolamentare



AMMONITI: Perticone, Mambelli, Farabegoli, Nunes Da Cunha