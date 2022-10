Serie D, girone C: ci pensa De Vido al 94' a mantenere l'Este in testa alla classifica

Una doppietta di De Vido permette all'Este di mantenere la testa della classifica. Quanta fatica per gli uomini di Pagan, capaci di avere la meglio sul Virtus Bolzano solo al 94'. Man of the match De Vido, capace di cambiare le sorti dell'incontro - e forse della stagione - quando tutto sembrava andare verso un pareggio meritato per i bolzanini.

L'assenza di Moscatelli si sente, ma l'Este conferma la sua imbattibilità in campionato mostrando un'identità chiara e precisa. Un calcio solido, pragmatico, di grande densità in mezzo e poco fronzoli dietro e in avanti. Di certo l'idea di gioco di Pagan sta dando i suoi frutti, se è vero che l'Este è una squadra che sa girare il match a proprio favore anche nelle giornate meno brillanti.

Solinas cerca di non fare rimpiangere Moscatelli, ma è impresa ardua. Senza l'attaccante veronese, l'Este si appoggia maggiormente all'estro di Menato e alla sua linea di centrocampo, dove spiccano Burato e De Vido. Proprio quest'ultimo, già nel primo tempo, fa capire come stanno le cose al Comunale, siglando il gol del momentaneo vantaggio al 36'.

Il pareggio di Osorio (55') illude gli ospiti, ma non l'Este, che pur senza fare cose trascendentali, dimostra che l'attacco è sempre la migliore difesa per cercare di strappare i tre punti. La rete di De Vido al 94' certifica un dato che balza subito agli occhi: anche senza Moscatelli, l'Este si conferma il migliore attacco del girone C, assieme proprio al Virtus Bolzano. Il prossimo rivale degli uomini di Pagan, la Dolomiti Bellunesi, è avvisata. Intanto per un'altra settimana ad Este si sogna in cima alla classifica con l'Union Clodiense, vittoriosa in casa sul Montebelluna.

Il tabellino della gara del Nuovo Comunale:

ESTE (3-4-1-2): Agosti; Munaretto, Giacomazzi, Cuccato; Franzolin, Caccin, Burato, Piccardi; De Vido; Solinas, Menato (22’ st Antinoro).

A disposizione: Fortin, Zanetti, Marchesan, Calgaro, Bordi, Stringari, Strechie, Moracchiato.

Allenatore: Andrea Pagan.

VIRTUS BOLZANO (4-3-1-2): Pircher; Bussi, Hochkofler, Kicaj, Sinn; Cremonini, Mayr, A. Kaptina (42’ st Catino); Osorio (38’ st Nicotera); E. Kaptina, Okoli (1’ st Grezzani).

A disposizione: Bucosse, Zandonatti, Rabija, Kuka, Allegri, Isufaj.

Allenatore: Alfredo Sebastiani

Stadio: Nuovo Stadio Comunale di Este

Arbitro: Akash Josè Maria Nuckchedy di Caltanisetta (Assistenti: Francesca Pia Algieri di Milano e Stefanno Cossovich di Varese).

Reti: 36’ pt De Vido, 11’ st Osorio, 49’ st De Vido.

Ammoniti: Sinn, Caccin. Recupero: 0’ pt; 5’ st.