Serie D, girone C: anche la D si ferma, si ritorna in campo il 23 gennaio

Anche la Lega Nazionale Dilettanti si ferma. È stata la stessa Lega Nazionale Dilettanti a comunicarlo.

"Il Dipartimento Interregionale ha rinviato l'attività agonistica prevista per domenica 9 e 16 gennaio 2022 e disposto la ripresa del campionato di Serie D per domenica 23 gennaio, con la calendarizzazione del programma delle partite previsto il 9 gennaio. Nei prossimi giorni verrà sviluppato il calendario di tutte le successive partite, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari. I prossimi 12, 16 e 19 gennaio saranno riprogrammate le sfide di recupero non disputate come da calendario di successiva pubblicazione. La decisione è stata presa, tenendo conto dei numerosi rinvii richiesti dalle società, sia per le partite di recupero che per quelle in programma domenica 9 gennaio, per accertate e documentate positività dei calciatori facenti parte dei gruppi squadra. Un provvedimento necessario per evitare ulteriori e numerose partite di recupero". Nel frattempo le squadre, in ogni caso, potranno continuare a svolgere l'attività nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e di quelle che saranno emanate successivamente al 5 gennaio, ovvero di prossima entrata in vigore, previste per l'attività di interesse nazionale e dei Protocolli Figc."