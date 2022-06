Serie D, girone C: Giacomazzi dal Campodarsego all'Este

Se non è dichiarazione di intenti, poco ci manca. L'Este quest'anno vuole fare le cose sul serio. Dopo la punta Moscatelli e il centrale Calgaro, un altro difensore approda alla corte di mister Pagan: Andrea Giacomazzi. Per l'ex Campodarsego, una nuova avventura in Serie D, sempre nel girone C, dopo quelle proprio con i biancorossi e prima ancora con il Cordenons, l'Union Feltre e il Giorgione.

Un acquisto di grande livello, che alza l'asticella delle aspettative in casa giallorossa. Già allenato da Pagan, Giacomazzi dal canto suo non nasconde la sua felicità, sui canali social dell'Este: "Mi ha chiamato Pagan ed ho accettato subito. Este è una piazza molto importante e l'ambiente è molto famigliare. Sono stato subito accolto bene e sono sicuro che ci sono tutti i presupposti per togliersi numerose soddisfazioni. Effettivamente conosco tutti, la D per me è una seconda casa. Per questo ritengo che ci siano tutti i presupposti per proseguire il momento positivo del finale della scorsa stagione. Sono sicuro che ci sarà da divertirsi."