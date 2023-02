Serie D, girone C: Gianluca De Leo (Luparense) "I playoff restano un obiettivo alla nostra portata"

Nella caotica stagione della Luparense, un timido raggio di sole scalda il cuore dei tifosi del Casée. Gianluca De Leo, testa svelta e piedi di zucchero, è il ragazzo che mister Zironelli ha messo al centro della cabina di regia rossoblu nonostante la foltissima concorrenza in reparto. In vista della gara contro il Portogruaro ecco le sue dichiarazioni:

"A Portogruaro incroceremo una squadra in lotta per salvezza, pronta a darci fastidio. Non cerchiamo però alibi: abbiamo bisogno di tornare a fare tre punti. Siamo a -12 dalla vetta, ma i playoff restano un obiettivo alla nostra portata. Dobbiamo comunque pensare a una partita alla volta e guardare soltanto alla fine la classifica. La mia stagione? Sono una persona che non è mai contenta. Cerco sempre di migliorare. Sicuramente ci sono tante cose sulle quali devo lavorare: la fase difensiva è una di queste. In questa stagione credo comunque di aver fatto dei progressi sul modo di stare in mezzo al campo e di essere cresciuto in termini di personalità e maturità".