Serie D, girone C: gli arbitri della 13°giornata

Tredicesima giornata di campionato per le squadre padovane nel turno infrasettimanale dell'8 dicembre alle ore 14:30. Derby ad alta quota tra Luparense e Campodarsego al Casée di San Martino di Lupari. Chi vince si mette in scia all'Arzignano e tiene il ritmo di Union Clodiense ed Adriese. Scontro salvezza tra Cattolica ed Este. Punti in palio molto pesanti tra due squadre alla disperata ricerca di movimenti rilevanti in classifica, dopo il ricco mercato effettuato in questi primi giorni di dicembre.

Ecco i team arbitrali che dirigeranno i due incontri delle nostre formazioni:

Cattolica-Este - Arbitro: Stefano Striamo di Salerno. Assistenti: Leonardo Rossini (Genova) e Luca Mantella (Livorno)

Luparense-Campodarsego - Arbitro: Costantino Cardella di Torre del Greco. Assistenti: Filippo Pignatelli (Viareggio) e Christian Giannetti (Firenze)