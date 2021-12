Serie D, girone C: gli arbitri della 14°giornata

Girone C

Serie D Girone C

Quattordicesima giornata di campionato per le squadre padovane domenica 12 dicembre alle ore 14:30. Match d'altissima classifica tra Union Clodiense e Luparense. Chi vince si candida prepotentemente al ruolo di antagonista principe dell'Arzignano primo in classifica. Impegno complesso al Nuovo Comunale di Este tra i giallorossi di mister Pagan e il Levico Terme, mentre il Campodarsego affronta lo Spinea per cercare di dimenticare il derby perso contro la Luparense.

Ecco i team arbitrali che dirigeranno i tre incontri delle nostre formazioni:

Campodarsego-Spinea - Arbitro: Giovanni Tricarico di Verona. Assistenti: Vito Licari (Marsala) e Carlo De Luca (Merano)

Este-Levico Terme - Arbitro: Simone Gavini di Aprilia. Assistenti: Tommaso Mambelli (Cesena) e Andrea Carrucciu (Parma)

Union Clodiense-Luparense - Arbitro: Davide Gandino di Alessandria. Assistenti: Vincenzo Russo (Nichelino) e Luca Merlino (Asti)