Serie D, girone C: gli arbitri della quarta giornata

Tre gare dai significati diametralmente opposti per le padovane impegnate nel girone C della Serie D per il quarto turno di campionato. Luparense al Casee contro il Delta Porto Tolle, terzo in classifica, in un match dalle ambizioni forti. Sapranno fare la differenza i solisti in forza a mister Zanini? La forza del collettivo invece sarà l'arma in più secondo Masitto in vista della trasferta del Ballarin di Chioggia contro il sempre temibile Union Clodiense. Punti di platino in palio, con vista salvezza, al Nuovo Comunale di Este per l'Este e il Montebelluna tra due delle squadre più enigmatiche ancora del girone.

Ecco i team arbitrali che dirigeranno i tre incontri. Calcio d'inizio alle ore 15:00.

Este-Montebelluna - Arbitro: Michele Piccolo di Pordenone Assistenti: Mario Mehilli (Trento) e Filippo Pignatelli (Viareggio)

Luparense-Delta Porto Tolle - Arbitro: Ciro Aldi di Lanciano Assistenti: Tommaso Ercolani (Milano) e Luca Bernasso (Milano)

Union Clodiense-Campodarsego - Arbitro: Emanuelle Ceriello di Chiari Assistenti: Davide Di Dio (Caltanisetta) e Marco Campanella (Agrigento)