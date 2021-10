Serie D, girone C: gli arbitri della quinta giornata

Quinta giornata nel campionato di Serie D girone C e tutte trasferte per le compagini padovane. Luparense, sempre all'inseguimento della prima posizione occupata dall'Arzignano, di scena a Spinea contro la penultima in classifica. Un impegno sulla carta accessibile per gli uomini di mister Zanini, ma da non sottovalutare per i rossoblu. Obiettivo nitido e chiaro, i tre punti in classifica.

Impegno sulla carta altrettanto alla portata per il Campodarsego in terra veronese contro l'Ambrosiana. Gli uomini di Masitto, dopo il pareggio coraggioso di Chioggia, vogliono tornare a fare bottino pieno, dopo un solo punto raccolto in due giornate.

Trasferta impegnativa in alta montagna per l'Este di mister De Mozzi contro il Dolomiti Bellunesi. Il pronostico è dalle parti dei bellunesi, ma l'Este di queste ultime settimane sta dimostrando di avere una tenacia fuori dal comune.

Di seguito le designazioni arbitrali del quinto turno della padovane:

Ambrosiana-Campodarsego - Arbitro: Vittorio Emanuele Teghille di Collegno Assistenti: Gheorghe Mititelu (Torino) e Vincenzo Russo (Nichelino)

Dolomiti Bellunesi-Este - Arbitro: Arianna Bazzo di Bolzano Assistenti: Marco Munitello (Gradisca D'Isonzo) e Badreddine Mamouni (Tolmezzo)

Spinea-Luparense - Arbitro: Thomas Bonci di Pesaro Assistenti: Marco Alfieri (Prato) e Luca Mantella (Livorno