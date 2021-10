Serie D, girone C: gli arbitri della sesta giornata

Girone C

Sesta giornata di campionato piena di insidie per le squadre patavine domenica alle ore 15:00. La partita più difficile è sicuramente quella dell'Este, che ospita al Nuovo Comunale il Cartigliano a quota sette punti in classifica. Gare sulla carta più semplici per Luparense e Campodarsego, rispettivamente contro Mestre e Montebelluna Ecco i team arbitrali che dirigeranno i tre incontri delle padovane:

Campodarsego-Montebelluna - Arbitro: Riccardo Dasso di Genova Assistenti: Mirko Giuseppe Cimmarusti (Novara) e Andrea Cocomero (Nichelino)

Este-Cartigliano - Arbitro: Andrea Bortolussi di Pordenone Assistenti: Ettore Walter Isolabella (Novi Ligure) e Dimitri Giorgio Ghio (Novi Ligure)

Luparense-Mestre - Arbitro: Edoardo Papale di Torino Assistenti: Badreddine Mamouni (Tolmezzo) e Filippo Tortolo (Basso Friuli