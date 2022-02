Serie D, girone C: gli arbitri della quinta giornata del girone di ritorno

Continuano a veleggiare al meglio le squadre padovane nel campionato di Serie D girone C. La Luparense è sugli scudi in questi giorni, grazie al terzo posto agganciato in classifica, dopo il turno infrasettimanale vinto contro l'Ambrosiana. Al Casée domenica arriva lo Spinea, terzultimo in classifica con 14 punti. Sulla carta un match agevole, ma si sa, soprattutto in serie D, gara facili è meglio non prenderle in considerazioni. Ergo, per gli uomini di mister Zanini, servirà grande attenzione e una massiccia dose di pragmatismo. La stessa di cui avrà bisogno il Campodarsego proprio contro gli ultimi rivali della Luparense, l'Ambrosiana di Javi Boix, ex punta dell'Este di inizio stagione. Non inganni il 2 a 0 della Luparense al Casée, perché i veronesi hanno giocato con il coltello tra i denti, sfiorando ripetutamente la rete. Il pareggio dei biancorossi contro l'Union Clodiense è un punto di ripartenza importante per coach Masitto, sempre a suo agio come apprendista stregone con i giovani del Campodarsego. Infine ecco l'Este, che attende la Dolomiti Bellunesi per proseguire il suo magic moment in campionato. Gli innesti di Florian e Battistini in avanti sono stati manna per le idee di mister Pagan.

Ecco i team arbitrali che dirigeranno i tre incontri. Calcio d'inizio alle ore 14:30.

Campodarsego-Ambrosiana - Arbitro: Fabio Cavenini di Siena. Assistenti: Fabrizio Cozza (Paola) e Leonardo Mallimaci (Reggio Calabria)

Luparense-Spinea - Arbitro: Alessandro Recchia di Brindisi. Assistenti: Francesco Tragni (Matera) e Francesco Rinaldi (Policoro)

Este-Dolomiti Bellunesi - Arbitro: Francesco Lipizer di Verona. Assistenti: Thomas Vora (Como) e Federico Mezzalira (Varese)