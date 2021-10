Serie D, girone C: i marcatori delle squadre padovane dopo 3 giornate

Boix dell'Este, Cardellino della Luparense e Colombi del Campodarsego. Dalla BBC alla BCC il passo può risultare azzardato, ma è veramente breve. Certo non stiamo parlando di Bale, Benzema e Cristiano, ma il tridente composto dai tre attaccanti sopra citati, nel girone C di Serie D sta producendo numeri importanti. Peccato, o per fortuna dello spettacolo, giocano in tre squadre differenti.

In cima alla classifica, in coabitazione con Simone Corbanese del Dolomiti Bellunesi, ecco Matteo Colombi con 4 reti. L'attaccante biancorosso, con i suoi 27 anni è uno degli attaccanti più richiesti della categoria. Scuola Inter, con un passaggio anche per le giovanili del Torino e tanto ascensore tra C e D. Alla sua prima esperienza nel girone C, sta dimostrando che può fare gol in tutte le maniere. 190 cm di altezza e una mobilità fuori categoria, gli permettono di potersi disimpegnare su tutto il fronte d'attacco. Certo, la posizione centrale è quella prediletta e con Antonio Lukanovic promette un tandem di altissima qualità per il resto del campionato. Sempre in casa Campodarsego da segnalare Mobilio, autore di 2 reti e un apporto continuo e costante nelle trame offensive della squadra di mister Masitto.

Ci spostiamo di qualche chilometro e restiamo sempre nell'Alta Padovana. A San Martino di Lupari è tempo di godersi il tandem Cardellino-Rabbas. Entrambi con due marcature all'attivo, entrambi autentici frombolieri dell'area di rigore. Anche dai loro gol, oltre che dalle invenzioni dell'ex Padova Raimondi, passa la rincorsa alla serie C della Luparense marchiata Zanini.

Il gol di domenica in quel di Verona per Javi Boix ha regalato 3 punti all'Este, ma soprattutto è l'iniezione di fiducia che questo attaccante valenciano aspettava da tanto tempo. 27 anni, fisico da centravanti moderno, con il gusto per il fraseggio e la giocata mai fine a se stessa. A lui si aggrappa mister De Mozzi in questo difficile avvio di stagione per l'Este. Sperando che il peggio, in termini di risultati, sia oramai alle spalle.