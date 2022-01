Serie D, girone C: i migliori marcatori delle padovane dopo 16 giornate

C'è chi segna tre doppiette nelle ultime quattro partite e c'è chi si propone in zona gol in maniera continua da inizio anno. C'è chi regala reti e assist a profusione e c'è chi timbra il cartellino come ha sempre fatto tra Manzanese ed Este. Stiamo parlando ovviamente dei protagonisti della classifica cannonieri delle squadre padovane militanti in Serie D girone C.

Tra i primi dieci ecco Matteo Colombi del Campodarsego e Simone Rivi della Luparense, entrambi con otto reti all'attivo. Due super bomber, due cannonieri chiave per le fortune delle rispettive compagini. Colombi fin dalle prime battute è apparso regolarmente nel tabellino marcatori dei biancorossi, dimostrando un grande feeling con il gol. Rivi ci ha messo qualche giornata ad ingranare, ma una volta sbloccato non si è fermato più.

Oltre ai due attaccanti principe di Luparense e Campodarsego ecco altri tre "scudieri", Juan Cardellino (Luparense) e Addiego Mobilio (Campodarsego) con sei reti, mentre a cinque ecco Alberto Rubbo, capitano sempre della compagine di San Martino di Lupari. A cinque reti si trova anche Luca Battistini, autore già di tre realizzazioni con l'Este, dopo le due con il Mestre. Uno scalino sotto, ecco Garcia Boix dell'Este e Nicholas Cocola con 4 segnature.

Ecco il riepilogo dei top bomber delle squadre padovane della Serie D girone C:

8 Luca Rici, Matteo Colombi

Luca Rici, Matteo Colombi 6 Juan Cardellino, Addiego Mobilio

Juan Cardellino, Addiego Mobilio 5 Alberto Rubbo, Luca Battistini*

Alberto Rubbo, Luca Battistini* 4 Garcia Boix, Nicholas Cocola

*due con il Mestre