Serie D, girone C: i convocati dell'Este contro lo Spinea

Sono 20 gli uomini scelti da mister Pagan per l'Este nella gara valida per la 12° giornata del campionato di Serie D girone C. Subito in lista i nuovi acquisti ufficializzati in settimana: il difensore Dal Cortivo, i centrocampisti Abrefah e Sanzovo e la punta Battistini.

Di seguito tutti i convocati da mister Pagan per il match di domani: