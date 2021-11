Serie D, girone C: i convocati dell'Este per il derby

Rosa ridotta all'osso per l'Este di mister Pagan, per il derby contro la Luparense, valido per l'11°giornata del campionato di Serie D girone C. Appena diciasette i giocatori scelti per il derby contro i Lupi. Appuntamento a domenica 28 novembre alle ore 14:30 allo stadio Casee di San Martino di Lupari. Out Bordi, Monaco e Zabarella.

Di seguito tutti i convocati da mister Pagan per il match di domani: