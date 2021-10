Serie D, girone C: i convocati dell'Este per la sfida con il Delta Porto Tolle

Girone C

Serie D Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Delta Porto Tolle

Questi i convocati dell'Este di mister De Mozzi, militante nel girone C della Serie D per la settima giornata del girone d'andata. Delta Porto Tolle ed Este si affronteranno domani alle 14:30 allo Stadio Comunale “U.CAVALLARI". Scelte quasi obbligate per i giallorossi di mister De Mozzi, che vuole cercare di dare continuità alla striscia positiva di 4 risultati positivi di queste ultime gare.

Di seguito tutti i convocati da mister De Mozzi per il match di domani: