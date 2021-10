Serie D, girone C: i numeri dopo la quinta giornata

Sei marcatori diversi in cinque partite, oltre all'imbattibilità in campionato. Sono numeri da lustrare gli occhi per la Luparense Calcio in questo inizio campionato. Un avvio importante per la squadra di mister Zanini, seconda nel girone C alle spalle dell'invincibile - sinora - Arzignano Calcio. Il bomber principale della squadra è quel Julian Cardellino, autore già di tre marcature in campionato. Ancora un gol di testa, ancora una volta una prestazione a tutto tondo per l'argentino, vero punto di riferimento in avanti. Oltre a lui, da segnalare l'importante apporto in zona gol di Rabbas (tuttofare dalla metà campo in poi) e di Zanella, professione difensore centrale, già con due reti. Gli altri marcatori della cooperativa rossoblu sono Cherubin, Raimondi e Ruggeri. Numeri che fanno ben sperare per il proseguo della stagione al numero 1 della Luparense Zarattini.

Sempre nell'Alta, un altro team sorride. Stiamo parlando del Campodarsego, che dopo due battute a vuoto, questa domenica è tornato a fare i tre punti in terra veronese. Il gol di Gentile è tanto prezioso, quanto fondamentale per rilanciare le ambizioni della compagine biancorossa. Anche qui, come a San Martino di Lupari, funziona perfettamente la cooperativa del gol, capitanata da Colombi con 4 reti siglate nelle prime due giornate. Mobilio insegue a due, mentre a una sono fermi il match winner della gara contro l'Ambrosiana, Gentile, Buratto (in rete anche in Coppa Italia all'esordio contro l'Este) e il baby Prevedello, 16 anni e un futuro luminoso davanti a lui.

Lo stesso che si prevede dalle parti di Este. Il pareggio all'ultimo secondo contro il Dolomiti Bellunesi deve essere metabolizzato in fretta, ma gli uomini di De Mozzi continuano a lanciare dettagli di grandeur ritrovata in queste ultime giornate. Con un Taiwo finalmente sbloccato, nessuna risalita in classifica può essere preclusa.