Serie D, girone C: i risultati della 5°giornata

Ecco i risultati della quinta giornata del campionato di Serie D girone C:

Caldiero-Villafranca 2-1 4' pt Pimazzoni (C), 21' st Leveh (V), 25' st Orfeini (C)

Cjarlins-Portogruaro 0-1 9' pt Alcantara

Dolomiti Bellunesi-Cartigliano 2-4 6' pt Barzon (C), 43' pt Alex Cossalter (D), 10' st Stevanin (C), 31' st Buson (C), 45' st Artioli (D), 48' st G. Scapin (C)

Este-Torviscosa 2-2 25' pt Giacomazzi (E), 31' pt rigore Grudina (T), 40' pt Solinas (E), 43' pt Rigo (T)

Legnago-Adriese 0-0

Levico-Montebelluna 2-2 15' pt Butti (M), 17' pt Gentile (L), 33' pt Preknicaj (L), 26' st Fasan (M)

Luparense-Union Clodiense 0-0

Mestre-Virtus Bolzano 2-0 25' pt Cardellino, 29' st Segalina

Montecchio-Campodarsego 3-2 9' pt Guitto (C), 10' pt Gomes de Pina (M), 36' pt Ferchichi (M), 37' pt Cupani (C), 45' st Strada (M)

Classifica: Campodarsego 10, Este 9, Union Clodiense 9, Virtus Bolzano 8, Caldiero 8, Legnago 8, Villafranca 7, Adriese 7, Portogruaro 7, Cartigliano 7, Luparense 7, Cjarlins Muzane 6, Levico 5, Montebelluna 5, Torviscosa 5, Montecchio Maggiore 4, Dolomiti Bellunesi 3, Mestre 3

Prossimo turno, 6°Giornata - 09/10/2022, ore 15:00: Adriese-Luparense, Campodarsego-Este, Cartigliano-Legnago, Mestre-Dolomiti Bellunesi, Portogruaro-Union Clodiense, Montebelluna-Montecchio, Torviscosa-Cjarlins, Villafranca Veronese-Levico, Virtus Bolzano-Caldiero.