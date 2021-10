Serie D, girone C: tutti gli altri risultati della sesta giornata

Girone C

Serie D Girone C

Nelle altre gare del sesto turno del girone C della Serie D, da segnalare il pareggio senza gol tra Este e Cartigliano. I padovani continuano la striscia positiva di quattro risultati positivi con un altro punticino prezioso per smuovere la classifica e per mantenere la distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.

Brutte notizie per la Luparense, con la grande vittoria dell'Arzignano contro il Caldiero Terme per 4 a 2. I vicentini si confermano al primo posto del girone a punteggio pieno dopo sei giornate. Inseguono i Lupi i veneziani dell'Union Clodiense Sottomarina, grazie alla preziosa affermazione di misura casalinga ai danni dell'Ambrosiana. Sempre in rincorsa l'Adriese, capace di imporsi 2-1 sullo Spinea.

Il Cattolica perde in casa contro il Delta Porto Tolle e la panchina di Lilli traballa pericolosamente, con voci sempre più insistenti di esonero imminente. Scatto del Levico Terme, con la vittoria di misura tra le mura amiche contro il Cjarlins Muzane, mentre il Dolomiti Bellunesi dopo il pareggio al fotofinish contro l'Este, si regala tre punti in trasferta regolando per 3 a 1 il San Martino Speme.