Serie D, girone C: il Campodarsego chiude in bellezza contro il Cattolica

Il Campodarsego termina al meglio la regular season e si appresta ad affrontare con leggerezza e concentrazione il playoff contro l'Union Clodiense domenica prossima al Ballarin. Contro il Cattolica finisce 2 a 0 per gli uomini di Masitto, capaci di raccogliere 10 punti nelle ultime quattro giornate e di blindare un quinto posto frutto di 56 punti conquistati con 15 vittorie, 11 pari e 8 sconfitte. Un bel biglietto da visita in vista della gara con i veneziani. In una giornata cominciata nel pre partita con la festa del settore giovanile, i biancorossi partono fortissimo e trovano le reti nei primi 23 minuti di gioco. All'11 è Giusti a portare avanti i biancorossi, su delizioso assist di Cocola. Passano dodici giri di lancette di orologio ed ecco la rete del raddoppio, con il solito Colombi, abile a trasformare in rete un altro suggerimento di Cocola. 17 le reti in campionato per Colombi, punta da palcoscenici più alti della serie D. Prima dell'intervallo Alluci e Colombi vanno vicini al tris, ma senza fortuna. Nella ripresa è una girandola di cambi, con il debutto di Minozzi (2005), Pan (2004), Minazzato (2005) che fanno il paio con il terzino sinistro Ballan (2003) in campo dal primo minuto. È gloria un po' per tutti, una bella passerella in vista della gara decisiva tra sette giorni contro gli uomini del grande ex Andreucci.

Ecco il tabellino della gara del Gabbiano:

Campodarsego-Cattolica 2-0 (11′ pt Giusti, 23′ pt Colombi)

CAMPODARSEGO: Fortin (7′ st Minozzi), Oneto, Ballan, Zavan (24′ st Pan), Gentile, Lovato, Cocola (35′ st Minazzato), Alluci, Colombi (12′ st Prevedello), Giusti, Solinas (42′ st Bertazzolo). A disposizione: Girardello, Brugnolo, Reato, Buratto. Allenatore: Masitto.

CATTOLICA: Fabbri, Sakaj, Pipoli, Morri (7′ st Abubakar), Palazzi, D’Angelo, Mengucci, Moricoli, Montesi, Aprea (35′ st De Carlo), Sbarzella (18′ st Ruggiero). A disposizione: Scotti, Rizzitano, De Vito. Allenatore: Bardi.

Arbitro: Gai di Carbonia.

Note: ammonito Pipoli. Calci d’angolo 1-4. Recupero 1′ e 2′.